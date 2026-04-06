Житель Череповца получил условный срок за гибель человека

Мужчина признан виновным по статье за нарушение правил дорожного движения

В Череповце вынесен приговор по делу о ДТП, которое произошло 9 октября прошлого года на Северном шоссе. Тогда автомобиль «Лада Нива». выезжая с прилегающей территории, не уступил преимущество грузовому «КАМАЗу», который ехал по главной дороге.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний пассажир «Lada Niva», не пристегнутый ремнем безопасности, ударился о различные части салона автомобиля и получил тяжелые травмы, от которых спустя несколько дней скончался в больнице», - рассказали в пресс-службе судов области.

Водителя «Нивы» признали виновным в ДТП и приговорили к 2,5 годам условного срока.

