Специалисты проверят качество череповецкого воздуха
Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова
Для решения экологических проблем создана рабочая группа
Для решения экологических проблем Череповца в Минприроды РФ создана межведомственная рабочая группа. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов после встречи с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым.
«В периметре особого внимания – проблема качества атмосферного воздуха в Череповце. При Минприроды России создана межведомственная рабочая группа для решения экологических проблем города. Проведём в Череповце выездное заседание рабочей группы при участии представителей Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Росгидромета. Обсудили детали будущей встречи», – рассказал Георгий Филимонов.