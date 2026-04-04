Специалисты проверят качество череповецкого воздуха

Александр Черняткин
Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова

Для решения экологических проблем создана рабочая группа


Для решения экологических проблем Череповца в Минприроды РФ создана межведомственная рабочая группа. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов после встречи с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым.

«В периметре особого внимания – проблема качества атмосферного воздуха в Череповце. При Минприроды России создана межведомственная рабочая группа для решения экологических проблем города. Проведём в Череповце выездное заседание рабочей группы при участии представителей Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Росгидромета. Обсудили детали будущей встречи», – рассказал Георгий Филимонов.

Материалы по теме
В Вологде требуются доноры крови
Весной на Вологодчине пройдет более 10 тысяч мероприятий
Пасха-2026: поехали! 12 апреля станет самым светлым днем года — как не испортить праздник «куличной» диетой