В Вологде ищут подрядчика для ремонта улицы Чернышевского

В Вологде ищут подрядчика для капитального ремонта улицы Чернышевского. Областной бюджет выделяет на ремонт улицы 400 млн рублей. Подрядчик будет определен в конце апреля.

Дорожникам предстоит отремонтировать участок протяженностью 3,9 км – от Октябрьского моста до улицы Железнодорожной. Подрядчик заменит асфальт, установит новые бортовые камни, обустроит съезды и ливневую канализацию.

При ремонте улицы будут обновлены коммунальные сети протяженностью более 100 метров.

Как уточняет пресс-служба администрации города, улицу будут ремонтировать участками, чтобы не перекрывать ее полностью.

Полностью ремонт будет завершен в 2027 году.