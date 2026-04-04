В Вологде раскрыто убийство младенца, совершенное 7 лет назад

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Тело убитого ребенка было обнаружено на городской свалке

В Вологде суд избрал меру пресечения в отношении 39-летней жительницы Вологодского округа. Женщина подозревается следствием в убийстве собственного новорожденного ребенка, которое было совершено в декабре 2018 года. Тело ребенка было обнаружено работником городской свалке при сортировке мусора. Убитый малыш был спрятан в чехол из-под мебели.

«Органы следствия полагают, что в период с 1 по 17 декабря 2018 года жительница Вологодского района после родов в домашних условиях причинила ребенку травмы, от которых он скончался. После чего завернула тело в одежду, уложила в чехол от мебели и выбросила в мусорный контейнер», - сообщает пресс-служба судов области.

Первоначально установить подозреваемого в убийстве не удалось. Только в марте этого года была установлена личность женщины, родившей малыша.

Как выяснилось, женщина, которая подозревается в убийстве, является матерью троих детей.

Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.