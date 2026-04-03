Бюст выдающемуся вологодскому врачу открыт сегодня в областном центре

В Вологде сегодня открыт бюст основоположнику отечественной терапии Матвею Мудрову. Памятник появился у здания вологодской областной бальнеолечебницы на улице Турундаевской, 7 и появился в рамках мероприятий, приуроченных к 250-летию Мудрова.

Для вологжан Матвей Мудров — это историческая личность, чьи заслуги признаны на общенациональном уровне. Его по праву считают одним из основателей русской терапевтической школы. Будучи учеником Московского университета, а затем профессором, Матвей Мудров первым в России начал систематически опрашивать пациентов и ввел в практику ведение истории болезни.

Мудров по праву считается отцом русской военной гигиены: в годы Отечественной войны 1812 года он разработал принципы медицинской эвакуации и санитарной профилактики в полевых условиях, что спасло тысячи жизней. Его знаменитое наставление «лечить не болезнь, а больного» стало фундаментом для всей последующей гуманистической российской медицинской школы.

Особое значение Мудров придавал профилактике заболеваний. Он одним из первых заговорил о важности водолечения, чистоты, вентиляции помещений, правильного питания и физической активности, заложив научную базу для санитарного просвещения населения.