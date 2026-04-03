Стала известна сумма регистрации собак в Вологодской области

В Вологодской области назвали сумму регистрацию собак. Данные приводит главное стратегическое управление области, сообщает портал GorodVo .

«Регистрация, внесение изменений в регистрационные данные, снятие с регистрационного учёта будут бесплатны. Вместе с тем выполнение предлагаемых порядком действий по регистрации повлечёт расходы владельцев», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, регистрация собаки составит 1813 рублей 67 копеек, из которых порядка 1000 рублей будет потрачено только на чипирование.

При этом в стратегическом управлении не исключают, что стоимость чипирования может вырасти из-за повышенного спроса, вызванного обязательной регистрации собак. Правда, в регионе в настоящий момент нет правовых оснований для штрафования владельцев собак, которые откажутся регистрировать домашних питомцев.

«На текущий момент не планируется установление в законе «Об административных правонарушениях в Вологодской области» административной ответственности за отсутствие регистрации, как это предусмотрено законодательством ряда субъектов РФ (Ленинградская область, Мурманская область, Чувашская республика, республика Бурятия)», — также говорится в сообщении.

как ранее сообщалось, в Вологодской области регистрация собак стала обязательной. Остальные домашние животные могут регистрироваться по желанию владельца.