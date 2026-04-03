Конфликт между инвалидами-колясочниками завершился гибелью одного из них

Мужчины не смогли разъехаться в коридоре

В Грязовецком доме-интернате для престарелых и инвалидов «Новая жизнь» конфликт между двумя инвалидами-колясочниками закончился гибелью одного из них. Как ранее сообщалось, происшествие случилось вечером 1 января этого года.

В суде обвиняемый признал, что с соседом по комнате конфликтовал и раньше.

«1 января по пути через коридор потерпевший в инвалидной коляске помешал его проезду и оскорбил в ответ на просьбу пропустить. Он попытался откатить коляску знакомого: в итоге они оба выпали из кресел на пол», - рассказали в пресс-службе судов области.

В ходе потасовки один из инвалидов прижал второго к стене и два раза ударил его по голове. Когда сосед успокоился, мужчина забрался в коляску и уехал к себе в комнату. Однако потерпевший в результате телесных повреждений вскоре скончался.

Суд с учетом признания вины и состояния здоровья 60-летнего обвиняемого приговорил его к 5 годам колонии строгого режима.