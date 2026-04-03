Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны появятся на умных остановках

Изображения будут размещены в День победы

Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны вновь появятся на умных остановках. Электронный формат акции «Бессмертный полк» пройдет в Вологде 9 мая.

«В прошлом году на «умных» остановочных комплексах демонстрировалось более 1100 портретов участников Великой Отечественной войны. В этом году 9 мая на экранах «умных» остановок в разных районах города вновь будет только «Бессмертный полк», непрерывная череда лиц наших героев, которых мы вспомним поименно. К участию в этом проекте приглашаю всех желающих вологжан, - рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Все жители областного центра, желающие участвовать в акции, могут прислать фотографии своих родственников – участников ВОВ на электронную почту: pobeda35@inbox.ru. В письме необходимо указать ФИО бойца, его звание и годы жизни. Заявки на участие в онлайн-акции принимаются до 3 мая включительно.