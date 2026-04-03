В Вологде выберут территорию для благоустройства в 2027 году
На голосование вынесут пять территорий
В Вологде утвердили пять территорий для благоустройства в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Как уточняет пресс-служба городской администрации, вологжанам предложат выбрать одну из следующих территорий.
- сквер героев СВО в мкр Элма;
- парковая зона вдоль реки Содемы от улицы Ярославской до Окружного шоссе;
- территория парка Мира;
- Фрязиновский парк;
- 2-й этап благоустройства Ковыринского парка.
«Ежегодно голосованием жителей принимается решение, какое пространство будем благоустраивать в следующем сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году делаем Кремлевский сад, за который отдали голоса свыше 8 тысяч человек. Какую из пяти больших и важных для людей локаций преображать в 2027 году, тоже решать вологжанам. Голосование стартует весной 2026 года, уверен, что жители Вологды активно к нему присоединятся», - пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.
Территории выбраны с учетом мнения вологжан. Голосование начнется весной и пройдет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Добавим, что Кремлевский сад в этом году будет благоустраиваться на средства нацпроекта при участии инвестора – компании «ФосАгро».