В Вологде выберут территорию для благоустройства в 2027 году

На голосование вынесут пять территорий

В Вологде утвердили пять территорий для благоустройства в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Как уточняет пресс-служба городской администрации, вологжанам предложат выбрать одну из следующих территорий.

сквер героев СВО в мкр Элма;

парковая зона вдоль реки Содемы от улицы Ярославской до Окружного шоссе;

территория парка Мира;

Фрязиновский парк;

2-й этап благоустройства Ковыринского парка.

«Ежегодно голосованием жителей принимается решение, какое пространство будем благоустраивать в следующем сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году делаем Кремлевский сад, за который отдали голоса свыше 8 тысяч человек. Какую из пяти больших и важных для людей локаций преображать в 2027 году, тоже решать вологжанам. Голосование стартует весной 2026 года, уверен, что жители Вологды активно к нему присоединятся», - пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.

Территории выбраны с учетом мнения вологжан. Голосование начнется весной и пройдет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Добавим, что Кремлевский сад в этом году будет благоустраиваться на средства нацпроекта при участии инвестора – компании «ФосАгро».