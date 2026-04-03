В Вологде выберут территорию для благоустройства в 2027 году

Александр Черняткин
благоустройство голосование контракт администрация

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

На голосование вынесут пять территорий


В Вологде утвердили пять территорий для благоустройства в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Как уточняет пресс-служба городской администрации, вологжанам предложат выбрать одну из следующих территорий.

  • сквер героев СВО в мкр Элма;
  • парковая зона вдоль реки Содемы от улицы Ярославской до Окружного шоссе;
  • территория парка Мира;
  • Фрязиновский парк;
  • 2-й этап благоустройства Ковыринского парка.

«Ежегодно голосованием жителей принимается решение, какое пространство будем благоустраивать в следующем сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году делаем Кремлевский сад, за который отдали голоса свыше 8 тысяч человек. Какую из пяти больших и важных для людей локаций преображать в 2027 году, тоже решать вологжанам. Голосование стартует весной 2026 года, уверен, что жители Вологды активно к нему присоединятся», - пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.

Территории выбраны с учетом мнения вологжан. Голосование начнется весной и пройдет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Добавим, что Кремлевский сад в этом году будет благоустраиваться на средства нацпроекта при участии инвестора – компании «ФосАгро».

Материалы по теме
В Вологде требуются доноры крови
Весной на Вологодчине пройдет более 10 тысяч мероприятий
Пасха-2026: поехали! 12 апреля станет самым светлым днем года — как не испортить праздник «куличной» диетой