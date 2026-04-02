Череповецкий суд наказал предпринимателя за травму 10-летней девочки

Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Девочка получила переломы позвоночника на батуте

Городской суд Череповца взыскал компенсацию морального вреда с местного предпринимателя, на аттракционе которого травмы получила 10-летняя девочка. Как уточнили в пресс-службе судов области, девочка в результате падения на батуте получила переломы грудных позвонков. Травма была квалифицирована как причинившая здоровью вред средней тяжести.

В суд с требованием возмещения компенсации морального вреда обратилась мать потерпевшей при поддержке общественной организации по защите прав потребителей.

«В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о доказанности вины ответчика, указав, что на предпринимателе, эксплуатирующем аттракцион (батутную арену), лежит обязанность по обеспечению безопасности посетителей. Непринятие надлежащих мер по предотвращению падения посетителей находится в прямой причинно-следственной связи с полученной травмой», - решили в городском суде Череповца.

В результате с предпринимателя взыскали в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в общей сложности 165 тысяч рублей, в пользу ее матери 4 500 рублей.

Также предприниматель выплатит 29 тысяч рублей в пользу общественной организации, такую же сумму за расходы на проведение экспертизы, а также оплату труда врача – рентгенолога в размере 10 тысяч рублей.