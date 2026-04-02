Ремонт школы №36 начался в Вологде

Источник фото: Пресс-службы администрации Вологды

Общая стоимость ремонта – более 120 млн рублей

В Вологде начался капитальный ремонт школы №36. Общая стоимость работ составит 120,6 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов.

«Ранее в школе был отремонтирован фасад с частичной заменой окон, оборудован пищеблок. Сейчас займемся обновлением коридоров, кабинетов, инженерных коммуникаций. Также выделено финансирование в размере 12,2 млн рублей на оснащение учебного заведения, в частности, приобретение мебели. Объем работ большой, закончить его нужно к 1 сентября, поэтому решили начать уже весной, не дожидаясь конца учебного года», — пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.

В учебном заведении подрядчик уже начал демонтировать старые напольные, настенные и потолочные покрытия.

В настоящее время в школе учатся более 1000 детей. После весенних каникул школьники продолжат обучение в других учебных заведениях. По словам директора школы Ольги Махмудовой, детей распределили в школы №29 и 35, а также в детские сады №20 и 106. По ее словам, учебный процесс не прервется.