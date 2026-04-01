Режим «Повышенная готовность» ввели в Белозерске
В городе значительно ухудшилось качество питьевой воды
В Белозерске из-за ухудшения качества питьевой воды введен режим «Повышенная готовность». Как доложила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова Георгию Филимонову, качество воды ухудшилось из-за «запесочивания фильтров на станции водоочистки».
В городе в настоящее время организован подвоз питьевой воды, а специалисты водоканалов Вологды, Череповца и Белозерска промывают систему и подбирают реагенты.
«Работа продолжается до полного приведения воды к норме. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», - сообщает глава региона в соцсетях.