Режим «Повышенная готовность» ввели в Белозерске

Александр Черняткин
Источник фото: Варвара Ветрова

В городе значительно ухудшилось качество питьевой воды


В Белозерске из-за ухудшения качества питьевой воды введен режим «Повышенная готовность». Как доложила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова Георгию Филимонову, качество воды ухудшилось из-за «запесочивания фильтров на станции водоочистки».

В городе в настоящее время организован подвоз питьевой воды, а специалисты водоканалов Вологды, Череповца и Белозерска промывают систему и подбирают реагенты.

«Работа продолжается до полного приведения воды к норме. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», - сообщает глава региона в соцсетях.

