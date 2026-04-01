Росимущество выставило на продажу великоустюгскую ликерку

Источник фото: Яндекс. Карты

Сообщается, что реальная стоимость завода намного выше начальной цены торгов

Великоустюгский ликероводочный завод выставлен на продажу за 838 млн рублей. Торги должны состояться 30 апреля. В состав реализуемого актива входит производственная площадка с недвижимостью общей площадью более 12 тыс. кв. м и земельным участком около 2,4 га. На предприятиях группы заняты 471 сотрудник.

Ранее, напомним, завод принадлежал украинской алкогольной компании «Баядера Групп». Суд признал владельцев компании экстремистами по делу о финансировании ВСУ. В результате предприятие по требованию Генеральной прокуратуры было национализировано.

Согласно бухгалтерским отчетам, в 2023 году выручка компании составила 1,8 млрд рублей, увеличившись за год на 16,8%. Чистая прибыль за этот же период составила почти 64 млн рублей.

Великоустюгская ликерка производила в основном крепкий алкоголь, в частности, водку «От Деда Мороза», «Перепелку», «Воздух» и другие марки. За 2024 года предприятие произвело почти 1 млн декалитров алкогольной продукции.

Как сообщает «Агентство бизнес новостей», уставный капитал Великоустюгского ликероводочного завода превышает 444 млн рублей. Государство продает активы полностью, включая 100% долей в дочерних структурах, что делает лот потенциально интересным для стратегических инвесторов, работающих в алкогольной отрасли.