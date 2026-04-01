Вологжанин пойдет под суд за убийство 20-летней давности

Мужчина вместе с приятелем просто так забил до смерти незнакомого человека

В Вологде завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в октябре 2005 года в микрорайоне Лоста. Как сообщает прокуратура Вологды, на скамье подсудимых окажется 46-летний мужчина, который более 20 лет назад вместе с приятелем просто так забил до смерти незнакового человека.

«В октябре 2005 года в микрорайоне Лоста города Вологды обвиняемый, 1980 года рождения, находясь на улице вместе со своим знакомым, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, без повода, из хулиганских побуждений решил совершить убийство прохожего», - рассказали в городской прокуратуре.

В качестве жертвы был выбран 40-летний прохожий, которому приятели нанесли несколько ударов по голове, туловищу и рукам неустановленным тупым предметом. После этого потерпевшего перевезли в багажнике машины в безлюдное место и, поскольку тот еще подавал признаки жизни, добили по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

После убийства труп потерпевшего приятели спрятали, забросав его мусором.

В настоящее время уголовное дело направлено в Вологодский городской суд.