В Вологодской области повсеместно побиты температурные рекорды

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Рекорды накануне зафиксированы от западных до восточных округов

В округах Вологодской области накануне побиты сразу несколько температурных рекордов. Максимальная температура +15,7 градуса зафиксирована в трех округах – Бабаевском, Вытегорском и Никольском. В Бабаеве перекрыт рекорд 1999 года (+14,4 градуса), в Вытегре также перекрыты показатели 1999 года (+14,5 градуса), а в Никольске пал рекорд 2007 года (14,1 градуса).

До отметки в +15,6 градуса воздух прогрелся в Тотьме, перебив рекорд 2007 года (+14,2 градуса). В Великом Устюге накануне была зафиксирована температура в +12,4 градуса, что выше показателей 1999 года (+12,1 градуса).

В областном центре столбики термометров поднялись до отметки в +15,2 градуса, побив рекорд 2007 года (+14 градусов).

Сегодня синоптики обещают до +18 градусов, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер днем северо-западный, северный 6-11 м/с.