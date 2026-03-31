Вологодская строительная организация задолжала работнику почти 700 тысяч рублей

Александр Черняткин
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело


В Вологде строительная организация задолжала своему работнику почти 700 тысяч рублей. По факту невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, заработная плата не выплачивалась работнику с сентября 2024 года.

«По версии следствия, задолженность, превысившая 690 тысяч рублей, допущена со стороны руководства организации ввиду направления причитающихся работнику денежных средств на иные цели», - уточнили в региональном следкоме.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело, по факту которого допрашиваются очевидцы и лица, владеющие информацией.

