В Вологодской области проиндексируют пенсии
Источник фото: Наталья Шатохина, news.ru
В увеличенном размере они начнут перечисляться уже с 1 апреля
В Вологодской области с 1 апреля проиндексируют пенсии. Как пояснили в региональном отделении Социального фонда, в увеличенном размере они начнут выплачиваться уже с 1 апреля. При этом индексироваться они будут автоматически, без заявлений от пенсионеров.
«Уровень индексации определен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год и составит 6,8%. В результате индексации средний размер социальной пенсии в Вологодской области составит 16 500 рублей», - рассказали в отделении Социального фонда.
Кроме того, будут проиндексированы пенсии для «Жителей блокадного Ленинграда», а также для 727 граждан, которые подверглись воздействию радиации. Индексация коснется членов их семей, а также некоторых других категорий пенсионеров.
«Более 28 тысяч человек в Вологодской области получают социальные пенсии. Мы постарались сделать процесс индексации быстрым и удобным. Пенсионеры получают выплаты в привычные для себя сроки, но в более высоком размере», – уточнила управляющий ОСФР по Вологодской области Галина Королёва.