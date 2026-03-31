В Вологодской области проиндексируют пенсии

В увеличенном размере они начнут перечисляться уже с 1 апреля

В Вологодской области с 1 апреля проиндексируют пенсии. Как пояснили в региональном отделении Социального фонда, в увеличенном размере они начнут выплачиваться уже с 1 апреля. При этом индексироваться они будут автоматически, без заявлений от пенсионеров.

«Уровень индексации определен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год и составит 6,8%. В результате индексации средний размер социальной пенсии в Вологодской области составит 16 500 рублей», - рассказали в отделении Социального фонда.

Кроме того, будут проиндексированы пенсии для «Жителей блокадного Ленинграда», а также для 727 граждан, которые подверглись воздействию радиации. Индексация коснется членов их семей, а также некоторых других категорий пенсионеров.