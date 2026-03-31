В Сокольской ЦРБ сменился третий главврач за последний год

Источник фото: Страница Сергея Рябинина в соцсетях

Нового главного врача представил глава округа Сергей Рябинин

В Сокольской районной больнице сменился третий главный врач за последний год. Нового главного врача Геннадия Сандула представил глава округа Сергей Рябинин.

«Геннадий Александрович - врач офтальмолог-хирург. Его стаж работы 36 лет, кандидат медицинских наук», - написал Рябинин на своей странице в соцсетях.

Судя по данным из открытых источников, последним местом работы Геннадия Сандула была городская Мариинская больница и офтальмологическое отделение этой же больницы в Санкт-Петербурге.

Напомним, год назад должность главного врача Сокольской ЦРБ занимал Олег Крейк. В конце декабря прошлого года больницу возглавила Дагмара Батыжева, которая до этого работала заведующей областным перинатальным центром. Она стала первой женщиной, возглавившей Сокольскую ЦРБ.