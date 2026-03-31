Региональное МЧС заявило о старте периода повышенной пожарной опасности

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Введение режима позволит защитить леса и поселения от пожаров

МЧС Вологодской области заявило о старте с 6 апреля периода повышенной пожарной опасности. Как уточнили в МЧС, введение режима позволит принять меры для защиты лесов и поселений от пожаров.

«Прошлый год принёс региону хорошие новости: количество зарегистрированных возгораний сократилось со 108 в 2024 году до 13 в 2025-м», - уточнили в МЧС.

В ведомстве также напомнили, что в Вологодской области для контроля за лесопожарной обстановкой существуют космическое наблюдение, камеры видеонаблюдения, а также авиационное и наземное патрулирование.