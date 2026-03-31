Экс-глава Вашкинского округа будет работать в администрации Вологды

Александр Черняткин
Источник фото: Газета «Маяк»

Главой Вашкинского округа он проработал менее полугода


Экс-глава Вашкинского округа Руслан Ваниев назначен заместителем главы Вологды и начальником департамента строительства, благоустройства и содержания территорий. Об этом сообщает портал GorodVo со ссылкой на свои источники в городской администрации.

На должность главы Вашкинского округа Ваниев официально был назначен в ноябре прошлого года. Ранее он был заместителем главы Вологодского округа.

Также Ваниев успел поработать директором МУП ЖКХ «Федотово» Вологодского округа, а в июне прошлого года был назначен заместителем мэра Череповца.

