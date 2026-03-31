На дорогах Вологды начали заделывать ямы

Дорожники начали с заречной части города

В Вологде начали заделывать ямы с помощью асфальтобетонной смеси. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, дорожники начали ямочный ремонт с заречной части города.

«Ямочный ремонт стартовал в активном режиме. Первым делом дорожные службы приступили к работе в Заречье – на улицах Фрязиновской и Карла Маркса ямочные ремонт уже провели. На этой неделе работы продолжатся на участках улиц Пугачева, Машиностроительной, Судоремонтной, Некрасова и Саммера. В прошлом году к таким работам приступили только в середине апреля. В этом сезоне благодаря погоде удалось ускориться — начали значительно раньше», — рассказал Сергей Жестянников.

Согласно заключенного контракта, будет отремонтировано 30 тыс. кв. м дорожного полотна. Весь ремонт будет произведен в течении полутора месяцев.