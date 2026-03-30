Суд обязал расторгнуть сделку на покупку японского внедорожника мэрией Череповца

Суд признал недействительным договоры купли-продажи автомобиля Toyota Land Cruiser Prado мэрией Череповца. Автомобиль был куплен в октябре 2024 года МАУ «Центр комплексного обслуживания» у ООО «Мартен» за 10,6 млн рублей. Как посчитали в прокуратуре Вологодской области, при заключении договора были нарушены требования закона о закупках. В частности, при выборе единственного поставщика отсутствовало обоснование как цены договора, так и потребности в приобретении дорогостоящей иномарки у конкретного продавца.

«Учреждение пояснило, что автомобиль приобретался для транспортного обеспечения мэра города на время ремонта аналогичной машины 2015 года выпуска, а коммерческое предложение продавца имело ограниченный срок действия», - пояснили в пресс-службе судов области.

Однако суд счел доводы ответчика несостоятельными. На этом основании Фемида пришла к выводу, что покупка автомобиля у единственного поставщика повлекла преимущественное положение для ООО «Мартен», при этом другие предприниматели не смогли заключить договоры по поставку аналогичных автомобилей.

В результате МАУ «Центр комплексного обслуживания» должно вернуть японский внедорожник ООО «Мартен», а общество, в свою очередь, должно вернуть в бюджет деньги.