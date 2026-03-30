В Вологде определили финалистов театральных премий

Награждение прошло в Международный день театра

В Вологде определены лауреаты театральной премии фестиваля премьер вологодских театров. Награждение победителей прошло в Вологодском драматическом театре. В частности, в 32-й раз определились лауреаты конкурса на соискание актерских премий имени Марины Щуко, Алексея Семёнова* и Анания Бадаева.

Премия имени Марины Щуко в номинации «Главная женская роль» присуждена артистке Любови Илюховой за роль Эльзы Андреевны в спектакле «Земля Эльзы» Вологодского драматического театра.

Премия имени Алексея Семёнова* в номинации «Главная мужская роль» присуждена артисту Антону Зайцеву за роль Хлестакова в спектакле «Ревизор» Вологодского театра юного зрителя.

Премия имени Марины Щуко в номинации «Женская роль второго плана» присуждена артистке Дарье Сахновской за роль Анны Андреевны в спектакле «Ревизор» Вологодского театра юного зрителя.

Премия имени Алексея Семёнова* в номинации «Эпизодическая роль» присуждена артисту Павлу Куковерову за роль Свистунова в спектакле «Ревизор» Вологодского театра юного зрителя.

Приз «Любимому артисту» по итогам онлайн-голосования получила артистка Вологодского ТЮЗа Анастасия Латкина.

Приз «Любимец детской публики» по результатам опросам юных зрителей Вологодского театра кукол «Теремок» получил артист Валентин Овсянников.

Звания лауреата и памятные призы фестиваля «ВОТ»-2026 присуждены:

В номинации «Лучший спектакль большой формы» – спектаклю «Ревизор» Вологодского театра юного зрителя.

В номинации «Лучший спектакль малой формы» – спектаклю «Наводнение» Вологодского театра кукол «Теремок».

В номинации «Лучший спектакль для детей» – спектаклю «Пеппи ДлинныйЧулок» Череповецкого театра для детей и молодежи.

В номинации «Лучшая женская роль» – актрисе Ксении Саблиной за роль Катюши Масловой в спектакле «Воскресение» Камерного драматического театра.

В номинации «Лучшая мужская роль в спектакле большой формы» – артисту Матвею Пирушкину за роль Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание» Камерного театра Череповца.

В номинации «Лучшая женская роль в спектакле малой формы» – актрисе Дарье Киркиной за роль Золушки в спектакле «Куда пропал прекрасный принц?» «Оккервиль Театра».

В номинации «Лучшая мужская роль в спектакле малой формы» – артисту Всеволоду Чубенко за роль Цензора в спектакле «Академия смеха» «Своего театра».

В номинации «Лучший актерский дуэт» – актрисам Алле Петрик и Дарье Сахновской в спектакле «Идеальное сочетание» театра «АртРеприза» (Вологодский Дом актера).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» – артисту Игорю Рудинскому за роль Земляники в спектакле «Ревизор» Вологодского театра юного зрителя.

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» – артисту Егору Егорову за роль Тони в спектакле «Бруклинская сказка» Вологодского драматического театра.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов