Источник фото: Вологодский ЦГМС

Антициклон удержит свои позиции

Вологодские синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе. По их словам, в последние дни марта, как и в первые дни апреля, температура превысит норму на 7-8 градусов.

Сегодня только в западных округах ожидается небольшой дождь. На остальной территории – без существенных осадков при температуре до +17 градусов.

Такая же температура ожидается во вторник и в среду, в западных округах возможны небольшие осадки, в центре и на востоке без осадков. До +17… +18 градусов. В четверг синоптическая ситуация не изменится, температура до +18 градусов.