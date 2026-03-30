Вологодские синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погода тепло

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Антициклон удержит свои позиции


Вологодские синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе. По их словам, в последние дни марта, как и в первые дни апреля, температура превысит норму на 7-8 градусов.

Сегодня только в западных округах ожидается небольшой дождь. На остальной территории – без существенных осадков при температуре до +17 градусов.

Такая же температура ожидается во вторник и в среду, в западных округах возможны небольшие осадки, в центре и на востоке без осадков. До +17… +18 градусов. В четверг синоптическая ситуация не изменится, температура до +18 градусов.

«В пятницу антициклон еще удержит свои позиции, оттеснив осадки к выходным дням. Однако данный прогноз еще требует корректировки, так как прогностические модели не всегда удачно просчитывают процесс разрушения блокирующих антициклонов», - пояснили в вологодском Гидрометцентре.

