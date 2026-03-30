В трех вологодских городах накануне установлены температурные рекорды

Все «рекордсмены» находятся на востоке области

В трех городах Вологодской области накануне были зафиксированы температурные рекорды. Все города находятся на востоке региона.

В частности, в Великом Устюге вчера была отмечена температура в +13,3 градуса, что выше показателя 1983 года (+12,8 градуса).

Также побиты температурные рекорды в Тотьме и Никольске. В Тотьме вчера воздух прогрелся до +14,6 градуса (в 2007 году температура поднималась до 13,6 градуса), а в Никольске максимум дня составил 14,7 градуса, что также выше показателя 2007 года (+12,8 градуса).

Сегодня синоптики обещают до 17 градусов тепла.