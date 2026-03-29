«Быстрее и дороже однушки»: Новая Lada Vesta Sport удивила вологжан ценой и мощью

Пока вологжане присматривают жилье, в Тольятти решили, что скорость важнее квадратных метров. Новая Lada Vesta Sport с мотором 1.8 EVO официально вышла в продажу. 147 лошадиных сил, шестиступенчатая механика и ценник, который заставляет сердце биться чаще (а кошелек — плакать). Рассказываем, почему этот «заряженный» снаряд — последний шанс получить честный драйв без китайских иероглифов в меню.

Стоимость адреналина в марте 2026 года официально зафиксирована на отметке в 2,35 миллиона рублей — именно столько теперь просит АвтоВАЗ за «настоящую» Lada Vesta Sport нового поколения. Пока одни вологжане присматривают на эти деньги «однушку» на окраине, а другие изучают предложения по праворульным японцам, Тольятти делает ход конем и выкатывает машину, которую ждали три года. Это больше не компромиссная версия Sportline с ее 118 силами, а полноценный снаряд, где под капотом наконец-то прописался модернизированный двигатель 1.8 EVO.

Инженерам удалось выжать из атмосферника 147 лошадиных сил, о чем подробно сообщает профильный ресурс Лада.Онлайн. Достичь таких показателей помогли не только злые распредвалы и новая прошивка контроллера, но и полностью переработанная система холодного впуска вместе с настроенным выпуском увеличенного диаметра. Звук выхлопа при этом остался породистым, но перестал досаждать гулом при спокойной езде по трассе М8.

Впервые в истории модели «заряженная» версия доступна сразу в двух типах кузова, и если седан — это классика жанра, то универсал Vesta SW Sport выглядит как идеальный ответ на запросы семейного эгоиста. Эксперты Auto.ru, уже протестировавшие новинку, отмечают, что машина сохранила свою фамильную черту — феноменальную энергоемкость подвески. Даже на низкопрофильной резине и с заниженным клиренсом Vesta Sport игнорирует колейность и не пасует перед неровностями вологодского асфальта, позволяя при этом проходить повороты с азартом, который недоступен большинству китайских конкурентов в этом ценовом сегменте.

Техническая начинка автомобиля изменилась глубже, чем кажется на первый взгляд: конструкция насчитывает более 200 оригинальных деталей, включая усиленные тормоза и спортивные настройки шасси. Трансмиссия здесь тоже не совсем обычная — место привычной пятиступки заняла шестиступенчатая механика, что позволило сократить время разгона до сотни до 9,8 секунды для седана. Как подчеркивают аналитики на IXBT, такой тандем мотора и коробки делает машину гораздо эластичнее в городском потоке и экономичнее на высоких скоростях.

Интерьер новой Vesta Sport подтянули под современные стандарты: топовая мультимедиа LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом и цифровая приборка теперь работают без раздражающих лагов. Красная прострочка, кресла с развитой боковой поддержкой и черный потолок создают нужную атмосферу, хотя отсутствие климат-контроля в первых партиях, о котором упоминают дилеры на Lada-Kudrovo, может стать поводом для критики со стороны привыкших к комфорту покупателей.

В конечном счете покупка Lada Vesta Sport в 2026 году — это не рациональный выбор, а вопрос эмоций и патриотизма. Это самый быстрый и технически совершенный автомобиль в истории бренда, который предлагает честную управляемость без лишней электроники. Да, цена за универсал в 2,5 миллиона рублей заставляет задуматься, но на фоне дорожающих иномарок этот «спортсмен» из Тольятти выглядит как последний шанс получить драйв без необходимости учить китайские иероглифы в меню настроек.