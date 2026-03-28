Многомилионное имущество экс-главы Вологды забрало государство

Александр Черняткин
Имущество экс-глав Вологды Евгения Шулепова обращено в доход государства. В Доход государства, в частности, обращены «объекты недвижимости, транспортное средство марки «Лексус», «БМВ», маломерное судно и денежные средства».

Как посчитали в генеральной прокуратуре, имущество было получено коррупционным путем.

«Генеральная прокуратура просила обратить в доход государства имущество Шулепова Е.Б. и иных лиц, в том числе:

  • 47 объектов недвижимости (часть из которых расположена в Москве),
  • транспортные средства,
  • денежные средства на счетах на сумму более 72 млн рублей, наличные денежные средства в размере 16 674 долларов США и 20 000 евро, изъятые в ходе расследования уголовного дела, а также денежные средства в размере 61 415 500 руб. - эквивалент стоимости проданных объектов в г. Сочи, - уточнили в пресс-службе судов области.

Производство по делу было приостановлено после смерти Евгения Шулепова. По закону, должно пройти полгода до определения его правопреемников, которые смогли бы принять наследство.

