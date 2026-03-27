Присяжные оправдали одного из обвиняемых в убийстве в Вологодском округе

Коллегия присяжных оправдала одного из обвиняемых по делу об убийстве 64-летнего мужчины, совершенного в Вологодском округе. Вердикт по уголовному делу был провозглашен в Вологодском районном суде.

«По версии следствия, инцидент произошел в июле 2024 года в одном из поселков Вологодского района. Обвиняемые нанесли мужчине 1951 года рождения телесные повреждения, которые квалифицированы, как тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевший скончался», - пояснили в областном суде.

В рамках возбужденного уголовного дела были задержаны двое мужчин, которым на тот момент было по 32 года. В суде обвиняемые подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

После рассмотрения дела присяжные вынесли вердикт, что один из обвиняемых виновен, второй был оправдан.