Компания «Северсталь» заявила о снижении расходов на заработную плату, сокращении капитальных вложений и снижении ремонтного фонда. Об этом рассказал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев в соцсетях. По его словам, только с начала 2024 года спрос на сталь упал в России на 31%. Это привело к снижению нагрузки и падению цен.

«Реальность такова, что полностью избежать мер оптимизации невозможно», - уточнил Шевелев.

В частности, компания сокращает на 14% ремонтный фонд, а капитальные вложения на 24%.

«Значительное сокращение административных расходов и снижение расходов на оплату труда на 5% — в первую очередь за счёт заморозки найма, отказа от подрядчиков в пользу собственного персонала, организационных мер и лишь в последнюю очередь — за счёт оптимизации персонала», - обозначил гендиректор компании меры по оптимизации.

Также компания перенесла индексацию заработной платы, которая была запланирована на февраль. При этом Шевелев выразил надежду, что ситуация позволит провести индексацию по итогам первого полугодия.