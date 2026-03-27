Двум вологодским аэропортам присвоят имена великих земляков

Источник фото: «Красный север» аэропорт

Вологжан предлагают самим выбрать имена

Общественная палата Вологодской области при участии регионального парламента предложила вологжанам выбрать имена для двух аэропортов – Великого Устюга и Вологды.

В настоящее время уже стартовало голосование за название великоустюгского аэропорта. Воздушной гавани предлагают присвоить имя человека, который прославил регион далеко за его пределами. Голосование проходит на портале Госуслуги.

В частности, для аэропорта Великого Устюга предлагают на выбор имена трех соотечественников:

Павел Беляев - летчик-космонавт, командир корабля «Восход-2»;

Ерофей Хабаров - знаменитый русский исследователь и первопроходец;

Владимир Логиновский - заслуженный пилот, внесший огромный вклад в развитие авиации.

Голосование за имя аэропорта Великого Устюга пройдет до 11 апреля и уже 12 апреля, в День космонавтики, будут подведены итоги.

Следующим станет аэропорт Вологды, которому также планируется присвоить имя прославленного земляка.

Для названия вологодского аэропорта выбрали четырех земляков:

Александр Можайский, пионер морской авиации

Сергей Ильюшин, выдающийся конструктор, создатель Ил-2

Александр Клубов, летчик-истребитель

Игорь Каберов, один из лучших асов авиации балтийского флота

Итоги подведут 9 мая.