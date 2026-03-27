Двум вологодским аэропортам присвоят имена великих земляков
Источник фото: «Красный север» аэропорт
Вологжан предлагают самим выбрать имена
Общественная палата Вологодской области при участии регионального парламента предложила вологжанам выбрать имена для двух аэропортов – Великого Устюга и Вологды.
В настоящее время уже стартовало голосование за название великоустюгского аэропорта. Воздушной гавани предлагают присвоить имя человека, который прославил регион далеко за его пределами. Голосование проходит на портале Госуслуги.
В частности, для аэропорта Великого Устюга предлагают на выбор имена трех соотечественников:
- Павел Беляев - летчик-космонавт, командир корабля «Восход-2»;
- Ерофей Хабаров - знаменитый русский исследователь и первопроходец;
- Владимир Логиновский - заслуженный пилот, внесший огромный вклад в развитие авиации.
Голосование за имя аэропорта Великого Устюга пройдет до 11 апреля и уже 12 апреля, в День космонавтики, будут подведены итоги.
Следующим станет аэропорт Вологды, которому также планируется присвоить имя прославленного земляка.
Для названия вологодского аэропорта выбрали четырех земляков:
- Александр Можайский, пионер морской авиации
- Сергей Ильюшин, выдающийся конструктор, создатель Ил-2
- Александр Клубов, летчик-истребитель
- Игорь Каберов, один из лучших асов авиации балтийского флота
Итоги подведут 9 мая.
Принять участие в голосовании можно на сайте проекта