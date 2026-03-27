Вологжанина признали виновным в гибели подростка-питбайкера

Также установлено, что действия питбайкера не соответствовали требованиям ПДД

В Вологде вынесен приговор 43-летнему местному жителю, который обвинялся в гибели 14-летнего питбайкера. Происшествие случилось летом прошлого года на улице Ярославской областного центра.

Как ранее сообщал NewsVo, автомобиль «Чанган», которым управлял мужчина, совершал левый поворот на улицу Возрождения. В этом время навстречу автомобилю двигался питбайк под управлением подростка и врезался в правую сторону паркетника. В результате ДТП мальчик получил смертельные травмы.

Судом мужчина признан виновным в ДТП. При этом учтено, что действия питбайкера также не соответствовали требованием ПДД.

С учетом того, что мужчина уже выплатил 300 000 рублей в пользу отца погибшего подростка и 400 000 рублей в пользу его матери, мужчине назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ.