Вологжанина признали виновным в гибели подростка-питбайкера
Также установлено, что действия питбайкера не соответствовали требованиям ПДД
В Вологде вынесен приговор 43-летнему местному жителю, который обвинялся в гибели 14-летнего питбайкера. Происшествие случилось летом прошлого года на улице Ярославской областного центра.
Как ранее сообщал NewsVo, автомобиль «Чанган», которым управлял мужчина, совершал левый поворот на улицу Возрождения. В этом время навстречу автомобилю двигался питбайк под управлением подростка и врезался в правую сторону паркетника. В результате ДТП мальчик получил смертельные травмы.
Судом мужчина признан виновным в ДТП. При этом учтено, что действия питбайкера также не соответствовали требованием ПДД.
С учетом того, что мужчина уже выплатил 300 000 рублей в пользу отца погибшего подростка и 400 000 рублей в пользу его матери, мужчине назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ.
«С подсудимого в пользу отца погибшего мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 руб., в пользу матери - 900 000 руб.», - уточнили в областном суде.