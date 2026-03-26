Сезон активности клещей в Вологодской области начался раньше на две недели

В Вологодской области сезон активности клещей начался на две недели раньше, чем в прошлом году. При этом, по мнению эпидемиологов, клещей в этом году может быть намного больше.

Первой укушенной клещом в этом году оказалась жительница Бабушкинского округа, которая подцепила паразита на придомовой территории. Поскольку женщина была привита от клещевого энцефалита, медицинская помощь ей не потребовалась.

Как заявляют специалисты, мощный снежный покров нынешней зимы способствовал тому, что земля сильно не промерзла и насекомые хорошо перенесли зимовку. Из-за этого популяция клещей может оказаться намного более многочисленной.

В частности, на этой неделе многие центральные СМИ сообщили, что житель Белоруссии за одну прогулку «насобирал» на себя около 140 паразитов.

Клещи переносят целый спектр опасных инфекций - вирусный энцефалит, боррелиоз, клещевые риккетсиозы, анаплазмоз и эрлихиоз. Врачи советуют не пытаться самостоятельно извлечь паразита, а обратиться в ближайшее медицинское учреждение.