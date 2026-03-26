Глава Вашкинского округа проработал в своей должности менее полугода

Источник фото: Администрация Вашкинского округа

Накануне Руслан Ваниев сложил полномочия

Глава Вашкинского округа Руслан Ваниев досрочно сложил с себя полномочия. В должности главы Ваниев проработал с конца ноября прошлого года. По его словам, он переходит на работу в областное правительство.

«Хочу поблагодарить всех коллег в администрации, руководителей предприятий, учреждений, общественных организаций, депутатов, всех жителей округа, с кем мы вместе работали, чтобы сделать Вашкинский округ лучше», - написал Ваниев в соцсетях.

Исполнять обязанности сейчас будет заместитель главы Дмитрий Ковров.