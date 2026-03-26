В Вологде почти на три недели ограничат движение грузовых автомобилей

Ограничения вводятся для транспорта с нагрузкой на ось более 6 тонн

В Вологде с 1 апреля ограничат движение большегрузной техники. Ограничения коснутся автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Как пояснили в администрации города, ограничения продлятся до 19 апреля.

«Для движения по дорогам общего пользования в черте Вологды водители могут оформить специальное электронное разрешение. Получить его можно в личном кабинете перевозчика », - уточняет пресс-служба городской администрации.

Ограничения на касаются автобусов, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, удобрений, а также движения военной и спецтехники.