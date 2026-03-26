Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды библиотека

Контракт с подрядчиком уже подписан

В Вологде появится пятая модельная библиотека. Городские власти подписали контракт с подрядчиком на ремонт детской библиотеки №7 по улице Авксеньевского, 30. Работы начнутся уже в конце марта – начале апреля. Модернизация обойдется в сумму около 16 млн рублей.

Детская библиотека № 7 является одной из старейших библиотек города, ведёт свою деятельность с 1919 года. Ежегодно библиотеку посещают около 40 тысяч человек.

В соответствии с дизайн-проектом будет проведена перепланировка помещений для выделения функциональных зон: читального зала, зала для проведения мероприятий, зала мастер-классов, служебных помещений. Учреждение оборудуют новой мебелью, включая книжные шкафы с системой подсветки, и различным интерактивным оборудованием.

В библиотеке также появится доступ к интернету и ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и НЭБ.Дети. Сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации. Обновится и книжный фонд. Будет приобретено более 1 500 новых книг для детей. Открыть обновленную библиотеку планируется осенью этого года.

«Модельные библиотеки становятся новыми точками притяжения в микрорайонах, поскольку здесь интересно. Это многофункциональные локации, где можно не только брать книги для чтения, но и проводить всевозможные встречи, реализовывать проекты, всесторонне развивать детей. В результате растет число читателей – это подтверждает работа ранее созданных модельных библиотек, - пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.

Также в этом году будут проведены ремонтные работы в библиотеке №10 на улице Судоремонтной.