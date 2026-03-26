В Вологодской области побит температурный рекорд почти 90-летней давности

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Всего накануне регион отметился сразу четырьмя температурными рекордами

В Вологодской области накануне было установлено сразу четыре температурных рекорда. При этом в Вытегре, где накануне зафиксировано 11,9 градуса, побит рекорд 1938 года (10,9 градуса).

По 11,7 градуса зафиксировано накануне в Тотьме и в Никольске. В Тотьме не устоял рекорд 1981 года (9,5 градуса), а в Никольске 1954 года (10,9 градуса)

В областном центре также не обошлось без температурных рекордов, где почти на градус (11,1 против 10,2 градуса) превышены показатели 1973 года.

Сегодня днем синоптики обещают до +14 градусов.