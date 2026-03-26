Партия гуманитарной помощи отправлена на СВО из Вологды и Череповца

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Очередная партия гуманитарной помощи более 1,5 тонн отправлена из Вологды и Череповца в зону проведения СВО. Состав груза был сформирован на основе запроса самих бойцов.

«Мы отправляем все необходимое, самое главное – это именные посылки, которые дойдут до каждого. Наша обязанность – поддерживать бойцов СВО и их близких, ведь победа – наше общее дело. Чем больше гуманитарных грузов, техники мы отправляем, чем больше поддержки мы оказываем, тем ближе победа, которую все ждут», – прокомментировал глава города Сергей Жестянников.

Это гуманитарный конвой предназначен для 16 воинских подразделений. Бойцам отправили предметы личной гигиены, продукты питания, инструменты и запчасти для автотранспорта, средства связи, дорогостоящее оборудование и послания от маленьких вологжан. Свой вклад внесли представители разных сфер Вологды и Череповца: предприниматели, школьники и студенты, собирающие гуманитарную помощь в рамках областной акции «Подарок солдату», представители Вологодской митрополии.

Всего с февраля 2022 года волонтерским центром Вологды, жителями города и представителями бизнеса было собрано более 350 тонн гуманитарного груза, который отправился бойцам и жителям освобожденных территорий.