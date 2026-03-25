Центробанк заявил о восстановлении кредитной активности вологжан
Центробанк заявляет о восстановлении кредитной активности вологжан. В частности, по состоянию на начало февраля этого года кредитный портфель жителей региона достиг 234,7 млн рублей, увеличившись за год на 3,7%. Самый большой рост наблюдался по выдаче ипотечных кредитов. Задолженность по ним выросла на 7% - до 122 млрд рублей.
Всего за период с февраля 2025 по февраль 2026 года вологжанам было выдано кредитов на сумму 159,6 млрд рублей. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Снижение в кредитовании эксперты объясняют довольно высокими процентными ставками.
При этом, начиная с октября прошлого года объемы выдачи новых кредитов превысили показатели аналогичных месяцев предшествующего года, что говорит о выросшей кредитной активности жителей региона. Особенно в ипотечном сегменте, где спрос был высоким в преддверии ужесточения условий льготной программы «Семейная ипотека».
«Некоторый рост выдачи потребительских кредитов – естественная реакция на смягчение денежно-кредитной политики. Во втором полугодии 2025 года вслед за снижением ключевой ставки условия розничного кредитования постепенно смягчались. Но они оставались жесткими, так как нам важно, чтобы кредитный портфель рос сбалансированными темпами, совместимыми с устойчиво низкой инфляцией», – рассказал управляющий отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.