Центробанк заявил о восстановлении кредитной активности вологжан

Наибольший рост наблюдается в ипотечном кредитовании

Центробанк заявляет о восстановлении кредитной активности вологжан. В частности, по состоянию на начало февраля этого года кредитный портфель жителей региона достиг 234,7 млн рублей, увеличившись за год на 3,7%. Самый большой рост наблюдался по выдаче ипотечных кредитов. Задолженность по ним выросла на 7% - до 122 млрд рублей.

Всего за период с февраля 2025 по февраль 2026 года вологжанам было выдано кредитов на сумму 159,6 млрд рублей. Это на 11% меньше, чем годом ранее. Снижение в кредитовании эксперты объясняют довольно высокими процентными ставками.

При этом, начиная с октября прошлого года объемы выдачи новых кредитов превысили показатели аналогичных месяцев предшествующего года, что говорит о выросшей кредитной активности жителей региона. Особенно в ипотечном сегменте, где спрос был высоким в преддверии ужесточения условий льготной программы «Семейная ипотека».