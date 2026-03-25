Заявления в первые классы начали принимать в Вологде

В Вологде начали принимать от родителей заявления в первые классы. Заявления можно принести лично, либо через портал Госуслуг.

Накануне начали принимать заявления в МОУ № 98 «Хрусталик», а с сегодняшнего дня начался прием заявлений в первые классы в школах №6, №7 и №8 и №36. В четверг можно подать заявления в школы № 16 и №14, 27 марта – в школе №9. В остальных учебных заведениях прием заявлений стартует 30 или 31 марта.

Всего в этом году планируется набрать 161 первый класс в 40 школах. Первая волна зачислений продлится до 30 июня, при этом необходима прописка по адресу, закрепленному за школой.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в регионе работает «горячая линия» по вопросам приема в первые классы.