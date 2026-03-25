В Вологде провели первое мероприятие по эвакуации машин, мешающих уборке города

На улице Добролюбова автомобили мешали вывозу мусора

В Вологде провели первое мероприятие по эвакуации автомобилей, которые мешают вывозу мусора. На улице Добролюбова автомобиль мешал уборке контейнерной площадки.

Мероприятие прошло при участии Госавтоинспекции, городской администрации и компании «Аквалайн». Правда, благодаря тому, что водителя удалось быстро найти, он сам пришел и оперативно убрал машину.

«Мусорная площадка на улице Добролюбова является одной из проблемных точек, где контейнеры могут наполняться до трёх раз в день. В связи с этим территория должна быть свободна для подъезда специалистов в течение дня. Для беспрепятственной уборки мусора транспорт должен находиться на расстоянии не менее 5 или 10 метров от контейнерной площадки — в зависимости от установленного знака», — рассказала заместитель директора по логистике компании «Аквалайн» Надежда Старостина.

По ее словам, такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе по мере поступления жалоб от граждан. Всего в городе ежедневно работает 18 мусоровозов и пять ломовозов для крупногабаритных отходов. Специалисты отрабатывают территории по определённому графику с 06:00 до 21:00. За полный рабочий день бригады из двух человек охватывают все муниципальные контейнерные площадки.