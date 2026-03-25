Росгвардейцы спасли от гибели молодую сокольчанку

Девушка провалилась в открытый колодец

В Соколе росгвардейцы спасли молодую девушку. Происшествие случилось на улице проходной, когда девушка, гуляя в компании со сверстниками, провалилась в открытый колодец.

Как пояснили в региональном управлении Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на шедших подростков, когда один из них внезапно исчез.

Подойдя к месту происшествия, правоохранители увидели, что девушка провалилась в открытый колодец, с трудом держалась локтями за его края. Ее приятели в это время даже толком не поняли, что произошло и начали удаляться от колодца.

Росгвардейцы вытащили девушку наверх. Уже позже оказалось, что наполненный ледяной водой колодец был глубоким и потерпевшая могла погибнуть.

Сотрудники вневедомственной охраны успокоили и отогрели девушку, а также сообщили в администрацию об открытом колодце.