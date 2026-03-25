В Вологде набирают волонтеров для голосования за общественные пространства

В Вологде набирают 350 волонтеров для голосования за общественные пространства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы будут консультировать вологжан и помогать в организации процесса голосования.

«Волонтеры будут дежурить в общественных местах и рассказывать вологжанам о проекте, объектах, вынесенных на голосование. Помогут отдать голос за общественное пространство, которое, по мнению того или иного жителя, должно быть благоустроено в 2027 году. Им будет выдан специальный планшет и брендированные жилеты, по которым вологжане смогут их узнать. Для волонтеров участие в организации голосования – это ценный опыт и шанс внести свой вклад в развитие Вологды», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Ольга Смирнова.

Регистрация добровольцев проходит на федеральной платформе Добро.pф . Стать волонтёром ФКГС могут все желающие от 14 лет.

Голосование пройдет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Территория, набравшая большее число голосов, будет благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году.