В Вологде набирают волонтеров для голосования за общественные пространства
Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды волонтеры
В Вологде набирают 350 волонтеров для голосования за общественные пространства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы будут консультировать вологжан и помогать в организации процесса голосования.
«Волонтеры будут дежурить в общественных местах и рассказывать вологжанам о проекте, объектах, вынесенных на голосование. Помогут отдать голос за общественное пространство, которое, по мнению того или иного жителя, должно быть благоустроено в 2027 году. Им будет выдан специальный планшет и брендированные жилеты, по которым вологжане смогут их узнать. Для волонтеров участие в организации голосования – это ценный опыт и шанс внести свой вклад в развитие Вологды», – рассказала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Ольга Смирнова.
Регистрация добровольцев проходит на федеральной платформе
Голосование пройдет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Территория, набравшая большее число голосов, будет благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году.