В Минобразования заявили о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Источник фото: «Красный север»

В министерстве образования Вологодской области заявили о снижении бюрократической нагрузки на педагогов. В частности, в регионе создана рабочая группа и утвержден план по снижению документационной нагрузки.

«В настоящее время министерством образования области в рамках снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников уже реализован цикл мероприятий. Например, создана межведомственная рабочая группа, утвержден план по снижению документационной нагрузки, внесены изменения в инструкции по делопроизводству. Сегодня все запросы, направляемые в образовательные организации области, проходят оценку на соответствие требований федеральному законодательству. Кроме того, принят единый региональный план воспитательных мероприятий на 2026 год», – заявила министр образования области Екатерина Целикова.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в регионе регулярно проходят совещания с руководителями органов местного самоуправления, образовательных организаций. Также им выданы рекомендации по недопущению нарушений, связанных с бюрократической нагрузкой на педагогических работников, направлены письма с планом действий.