Вологодский Минздрав сообщает о росте заболеваний ОРВИ

Медики уверяют, что это не повод для паники

В Вологодской области зафиксирован рост заболеваний ОРВИ. В течение прошедшей недели медицинские учреждения региона зарегистрировали 8772 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 13,5% больше, чем неделей ранее. При этом сами медики уверяют, что, несмотря на рост, это сезонная тенденция, поэтому повода для паники нет.

Среди выявленных случаев зафиксированы 23 случая гриппа. Также зарегистрировано 38 случаев COVID-19, что соответствует показателям предыдущей недели. Случаев тяжелого течения заболевания за минувшую неделю не зафиксировано.