Майское тепло может нагрянуть в выходные

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

В климатической системе сработает «петля усиления»

Синоптики обещают наступление майского тепла в выходные дни. Как уточнил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, в климатической системе сработает так называемая «петля усиления», когда снега почти не останется, чем теплее, тем темнее поверхность, а чем она темней, тем становится еще теплее.

Тем временем сегодня в регионе от +8 до +13 градусов тепла, ветер западной четверти 6-11 м/с.