Региональный парламент пополнится новым депутатом

Источник фото: Сайт Вологодской городской Думы

Соответствующий проект постановления появился на сайте Законодательного собрания

В Законодательное собрание в ближайшее время может прийти новый депутат. Соответствующий проект постановления «Об изменении в составе постоянного комитета Законодательного Собрания области по регламенту и депутатской деятельности» опубликован на сайте парламента.

«Включить в состав постоянного комитета Законодательного Собрания области по регламенту и депутатской деятельности депутата Законодательного собрания области Соколову Ирину Викторовну», — указано в проекте.

В настоящее время главный врач БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» Ирина Соколова является депутатом Вологодской городской Думы по избирательному округу №11. Входит в состав постоянного комитета Вологодской городской Думы по образованию, культуре и социальным вопросам.