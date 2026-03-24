Ледовая переправа в Великоустюгском округе взята под особый контроль

В большинстве округов ледовые переправы уже закрыты

Ледовая переправа через реку Луза в Великоустюгском округе взята под особый контроль. Остальные ледовые переправы из-за резкого таяния снега закрыты. Как написал в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов, грузоподъемность переправы через Лузу снижена до 3-х тонн. При этом объект находится под постоянным контролем специалистов, которые в ежедневном режиме проводят осмотры и замеряют толщину льда.

Все остальные ледовые переходы прекратили работу. В частности, закрыты следующие переправы:

переправа через реку Шексну на участке Вогнема – Глушково (Белозерский округ);

переправа через реку Юг на участке Усть-Алексеево – Чернево (Великоустюгский округ);

переправа через реку Ковжу на автодороге А-114 – Ирма – Камешник (Шекснинский округ);

переправа через реку Сухону на участке Копылово – Ягрыш (Нюксенский округ).

«Правила эксплуатации ледовых переправ и ограничения по массе транспорта необходимо строго соблюдать. Перед выездом на лед пассажиров нужно обязательно высадить», — уточнил Георгий Филимонов.

Региональные власти призывают жителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, особенно при поездках в отдаленные населенные пункты. Актуальную информацию о состоянии переправ можно отслеживать на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области.