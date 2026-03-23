В Вологде продолжился ремонт улицы Мира

В Вологде продолжается ремонт улицы Мира на участке от улицы Козленской до Сергея Орлова. В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным и демонтажным работам.

«В прошлом году на улице заменили сети и отремонтировали участок от Герцена до Козленской. Сейчас, после зимнего перерыва возобновились работы на участке от Козловской до Орлова. Подрядчик занимается устройством ливневой канализации и демонтажем, территория огорожена. Этот этап займёт 2–3 недели. Далее, по мере оттаивания грунтов, рабочие приступят к установке бортового камня и подготовке основания тротуаров. Работы идут по графику2», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

На данный момент работы не требуют значительных ограничений дорожного движения.

Полностью участок от улицы Герцена до улицы Сергея Орлова будут завершены в этом году. В ходе ремонта будет проведено комплексное благоустройство, заасфальтирована проезжая часть, обустроены тротуары, обновлено освещение, а также благоустроена аллея.