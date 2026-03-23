Бабаевские участковые получили сроки за мошенничество с вдовой участника СВО

Сумма ущерба составила порядка 9 млн рублей

В Бабаеве вынесен приговор двум участковым уполномоченным сотрудникам полиции, которые обманным путем получили с вдовы участника СВО порядка 9 млн рублей. По нашим данным, приговор был вынесен в начале марта, однако официальные источники об этом ничего не сообщают.

На скамье подсудимых оказались трое участников мошеннической схемы - женщина–участковая со своим сожителем, а также ее коллега – участковый уполномоченный. Все они обвинялись по статье за мошенничество. По нашим данным, сотрудники полиции заставили написать доверенность на получение денег местную жительницу, которая в настоящее время отбывает наказание в одной из колоний Архангельской области. Женщина является вдовой погибшего в СВО жителя Бабаевского округа. Также, по сообщению наших источников, в результате мошеннических действий участковые завладели суммой около 9 млн рублей.

На полученные деньги участковая купила иномарку сожителю, а сама летом прошлого года отправилась отдыхать на юг. Когда афера вскрылась, оперативники ей предложили вернуться на родину «по-хорошему». В противном случае пообещали привезти домой «в браслетах». На время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, а ее коллега был отправлен в следственный изолятор. Также обоим подозреваемым было предложено вернуть все деньги. Каким способом они насобирали 9 млн рублей неизвестно, но деньги они вернули потерпевшей. Видимо, это условие сыграло роль на вынесении небольших сроков.

Суд приговорил женщину-участковую к 2,5 годам колонии, ее сожителя к 2 годам условного срока. Максимальное наказание получил мужчина – участковый, который отправлен в колонию на 3,5 года.

Примечательно, что это уже не первый приговор, вынесенный в отношении бабаевских полицейских. Осенью прошлого года суд признал виновным бывшего сотрудника Госавтоинспекции МО МВД «Бабаевский» Дмитрия Добрынина, который обвинялся в подставном ДТП для получения страховых денег.

Несмотря не обвинительные приговоры в отношении сотрудников райотдела полиции, руководящий состав отдела остается на месте. Примечательно, что в некоторых райотделах после уголовных дел в отношении сотрудников руководители ушли в отставку.

В частности, в МО МВД «Сокольский» бывший начальник одного из отделов получил 5 лет строгого режима за избиение мужчины, у которого во время проверки в ИВС был обнаружен телефон. Также был задержан сыщик по борьбе с экономическими преступлениями, которого подозревали в похищении человека.

В МО МВД «Грязовецкий» несколько сотрудников Госавтоинспекции отправились в колонию за взятки с водителей грузовиков. В обоих райотделах руководство было отправлено в отставку. Начальник МО МВД «Бабаевский» Сергей Чежин после уголовных дел в отношении сотрудников до сих пор руководит отделом.