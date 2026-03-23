Две вологодские школьницы выступят в шоу «Супернинзя. Дети»

Всего полосу препятствий попробуют покорить 180 юных атлетов

Две вологодские школьницы примут участие в третьем сезоне шоу «Супернинзя. Дети». В частности, в шоу примут участие 11-летняя Катерина Кузнецова из Шексны и 12-летняя Алиса Бесова из Череповца, - сообщает пресс-служба телеканала СТС.

«У нас нет высоких скалодромов, приходится ездить за семьдесят километров от дома на тренировки. Я считаю это несправедливым, ведь у детей в больших городах больше возможностей, чем у меня в маленьком посёлке», — рассказала Катерина Кузнецова, которая занимается скалолазанием с пяти лет пять раз в неделю.

«Я в её силах нисколько не сомневаюсь и считаю, что если она из небольшого посёлка, то это только поможет ей победить. Это как дополнительная мотивация доказать себе, что всё возможно, — считает ее папа Александр. — Когда узнали, что нас берут в шоу, попробовали себя в ниндзя-спорте. Съездили на чемпионат России в Реутов, где дочь заняла четвёртое место. Конечно, она переживает, всё равно для неё это новое направление. Но есть база из скалолазания, которая должна помочь».